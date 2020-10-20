***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2020 11:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882536
BIST
12:491.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:497,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:499,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:49484,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,69
|Açılış
|: 484,00
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:49
|AKSGY
|4,18
|75.435.047
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.108.779
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|226.023.457
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.366.965
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.561.852
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|765.738.398
|% -0,40
|
|ASELS
|18,29
|501.626.962
|% 1,05
|
|ISFIN
|4,16
|447.870.532
|% 2,72
|
|SISE
|6,86
|444.439.211
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,53
|433.972.318
|% 8,12
|
|SKBNK
|2,09
|413.833.658
|% 4,50
|
|ALBRK
|1,78
|345.736.135
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,53
|433.972.318
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,33
|264.522.587
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,16
|447.870.532
|% 2,72
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8926
|7,8955
|% 0,21
|
|Euro
|9,3187
|9,3233
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2129
|10,2642
|% 0,44
|
|Frank
|8,6597
|8,7118
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0989
|2,1094
|% 0,27
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.192
|3.271
|-4,58
|
|Yarım
|1.543
|1.582
|-2,21
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,01
|