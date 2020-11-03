***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 11:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885633
BIST
13:571.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:578,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:579,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1180
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
13:57518,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 518,21
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:55
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.544.105
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,34
|813.662.682
|% -0,31
|
|PETKM
|4,20
|774.530.825
|% 2,44
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,65
|489.508.360
|% 0,61
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|PETKM
|4,20
|774.530.825
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,43
|350.169.271
|% -0,41
|
|ODAS
|3,23
|418.088.526
|% 1,25
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4909
|8,4982
|% 0,69
|
|Euro
|9,9369
|9,9444
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,9922
|11,0474
|% 1,14
|
|Frank
|9,2322
|9,2878
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2570
|2,2683
|% 0,59
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,27
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.421
|3.506
|39,08
|
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,90
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,83
|