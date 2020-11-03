***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 11:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885626
BIST
13:571.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:578,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:579,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1188
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
13:57518,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 518,21
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:55
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.504.264
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|ODAS
|3,23
|408.408.730
|% 1,25
|
|PGSUS
|41,72
|258.405.585
|% -3,96
|
|EKGYO
|1,71
|177.440.646
|% -1,72
|
|AKSEN
|6,47
|146.907.780
|% 5,03
|
|MPARK
|17,61
|132.344.907
|% 3,59
|
|ODAS
|3,23
|408.408.730
|% 1,25
|
|IHLGM
|1,23
|76.802.624
|% -1,60
|
|HLGYO
|2,35
|106.317.161
|% 2,17
|
|TURSG
|5,52
|77.229.440
|% -2,30
|
|PEKGY
|2,64
|27.501.705
|% 1,54
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4909
|8,4982
|% 0,69
|
|Euro
|9,9369
|9,9444
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,9906
|11,0457
|% 1,12
|
|Frank
|9,2294
|9,2850
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2566
|2,2679
|% 0,57
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|