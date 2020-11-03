BIST En Aktif Hisseler14:15
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4974
|8,5021
|% 0,73
|Euro
|9,9478
|9,9560
|% 1,35
|Sterlin
|11,0064
|11,0616
|% 1,27
|Frank
|9,2369
|9,2925
|% 1,03
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% 0,63
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,78
|Altın Gr.
|518
|519
|4,14
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|Tam
|3.423
|3.508
|40,64
|Yarım
|1.654
|1.697
|19,66
|Çeyrek
|830
|848
|9,82
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,06
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
Seans Raporu 14:15
- 14:28AKYHO Yüzde -3.90 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 537 adet işlem
- 14:27OZRDN Yüzde -3.71 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 015 adet işlem
- 14:26UZERB Yüzde -10.00 oranında düşüşle 36.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 293 adet işlem
- 14:25XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 27 kaybederek (% -0.50 ) 1, 240
- 14:25 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, PETKM, KRDMD