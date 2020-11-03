BIST En Aktif Hisseler14:13
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4936
|8,5019
|% 0,73
|Euro
|9,9455
|9,9532
|% 1,32
|Sterlin
|11,0038
|11,0590
|% 1,24
|Frank
|9,2323
|9,2879
|% 0,98
|Riyal
|2,2570
|2,2683
|% 0,59
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,27
|Altın Gr.
|518
|518
|3,86
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|Tam
|3.421
|3.506
|39,08
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,90
|Çeyrek
|829
|848
|9,45
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,08
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,83
Seans Raporu 14:13
- 14:27OZRDN Yüzde -3.71 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 015 adet işlem
- 14:26UZERB Yüzde -10.00 oranında düşüşle 36.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 293 adet işlem
- 14:25XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 27 kaybederek (% -0.50 ) 1, 240
- 14:25 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, PETKM, KRDMD
- 14:25 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, MEGAP