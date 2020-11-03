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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

03.11.2020 11:28
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885648


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
VANGD 9,80 2.883.826 % 9,99  
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14:14 Alış Satış %  
Dolar 8,4948 8,4993 % 0,70  
Euro 9,9477 9,9539 % 1,33  
Sterlin 11,0046 11,0598 % 1,25  
Frank 9,2344 9,2900 % 1,00  
Riyal 2,2575 2,2688 % 0,61  
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14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 3,10  
Altın Gr. 518 518 3,78  
Cumhuriyet 3.439 3.491 41,00  
Tam 3.421 3.506 39,24  
Yarım 1.654 1.696 18,98  
Çeyrek 829 848 9,49  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 0,06  
Gümüş Gr. 6,59 6,59 0,05  
B. Petrol 40,02 40,02 1,05  
Seans Raporu 14:14
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