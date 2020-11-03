***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 11:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885653
BIST
14:141.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:148,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:149,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1306
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9539
En Düşük
9,7754
14:14518,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,78
|Açılış
|: 518,16
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,79
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:14
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.596.010
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.163
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|SISE
|6,33
|856.248.444
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|841.124.143
|% 2,44
|
|TSKB
|2,32
|714.626.081
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,20
|643.548.340
|% -6,16
|
|GARAN
|6,62
|550.156.426
|% 0,15
|
|TSKB
|2,32
|714.626.081
|% -9,02
|
|PETKM
|4,20
|841.124.143
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,20
|643.548.340
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,41
|396.669.545
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,71
|252.980.241
|% -1,72
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4948
|8,4993
|% 0,70
|
|Euro
|9,9477
|9,9539
|% 1,33
|
|Sterlin
|11,0046
|11,0598
|% 1,25
|
|Frank
|9,2344
|9,2900
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2575
|2,2688
|% 0,61
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,10
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.439
|3.491
|41,00
|
|Tam
|3.421
|3.506
|39,24
|
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,98
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|1,05
|