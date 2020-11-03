***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 11:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885661
BIST
14:151.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:158,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5029
En Düşük
8,4096
14:159,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1327
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9570
En Düşük
9,7754
14:15518,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,11
|Açılış
|: 518,49
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,79
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:13
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.590.403
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|SISE
|6,33
|852.382.451
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|830.164.599
|% 2,44
|
|TSKB
|2,33
|697.258.923
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,20
|628.572.909
|% -6,16
|
|GARAN
|6,62
|545.621.583
|% 0,15
|
|TSKB
|2,33
|697.258.923
|% -8,63
|
|PETKM
|4,20
|830.164.599
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,20
|628.572.909
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,40
|396.077.093
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,71
|252.744.042
|% -1,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4936
|8,5019
|% 0,73
|
|Euro
|9,9455
|9,9532
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,0098
|11,0651
|% 1,30
|
|Frank
|9,2414
|9,2971
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2585
|2,2698
|% 0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,78
|
|Altın Gr.
|518
|519
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.423
|3.508
|40,64
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|19,66
|
|Çeyrek
|830
|848
|9,82
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|