***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 11:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885621
BIST
13:491.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.131
13:498,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4965
En Düşük
8,4096
13:499,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1189
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9422
En Düşük
9,7754
13:49518,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,66
|Açılış
|: 518,04
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:49
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.503.543
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|SISE
|6,34
|782.190.216
|% -0,31
|
|PETKM
|4,21
|744.218.622
|% 2,68
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,65
|463.650.260
|% 0,61
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|PETKM
|4,21
|744.218.622
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,45
|343.764.857
|% 0,41
|
|ODAS
|3,25
|402.916.801
|% 1,88
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4922
|8,4965
|% 0,67
|
|Euro
|9,9348
|9,9422
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,9829
|11,0379
|% 1,05
|
|Frank
|9,2231
|9,2786
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2549
|2,2662
|% 0,49
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
|