***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2020 11:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885636
BIST
14:031.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.125
14:038,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:039,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1244
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
14:03518,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,74
|Açılış
|: 518,11
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:03
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.552.404
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,32
|835.921.725
|% -0,63
|
|PETKM
|4,19
|804.367.932
|% 2,20
|
|TSKB
|2,31
|676.241.463
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,22
|567.068.072
|% -5,57
|
|GARAN
|6,62
|525.412.649
|% 0,15
|
|TSKB
|2,31
|676.241.463
|% -9,41
|
|PETKM
|4,19
|804.367.932
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,22
|567.068.072
|% -5,57
|
|DOHOL
|2,40
|387.157.421
|% -1,64
|
|ODAS
|3,21
|438.648.809
|% 0,63
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4926
|8,4983
|% 0,69
|
|Euro
|9,9381
|9,9477
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,0034
|11,0586
|% 1,24
|
|Frank
|9,2362
|9,2919
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% 0,63
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|1,60
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,44
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,63
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,92
|