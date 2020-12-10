***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.12.2020 14:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892631
BIST
16:051.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:057,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:059,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,79
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DITAS
|35,20
|4.385.322
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.336.889
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.677.894
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.126.995
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.365.783
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,58
|779.850.823
|% -7,79
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|ITTFH
|2,62
|430.377.994
|% -6,09
|
|ADESE
|2,87
|92.138.329
|% -4,97
|
|SISE
|7,27
|3.222.367.296
|% 3,41
|
|ODAS
|3,96
|1.819.455.341
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.364.880.759
|% 3,14
|
|PETKM
|4,75
|1.244.338.777
|% 0,21
|
|SELEC
|16,58
|779.850.823
|% -7,79
|
|ODAS
|3,96
|1.819.455.341
|% 7,03
|
|SISE
|7,27
|3.222.367.296
|% 3,41
|
|KRDMD
|5,25
|1.364.880.759
|% 3,14
|
|PETKM
|4,75
|1.244.338.777
|% 0,21
|
|TSKB
|1,83
|425.901.770
|% -0,54
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8591
|7,8648
|% 0,52
|
|Euro
|9,5264
|9,5340
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,4291
|10,4814
|% -0,14
|
|Frank
|8,8277
|8,8809
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0902
|2,1006
|% 0,58
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-13,48
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,52
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,03
|
|B. Petrol
|49,47
|49,47
|0,61
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:15PKENT
Yüzde 4.39 oranında artışla 934.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550 adet işlem
-
16:14ISGSY
Yüzde 8.10 oranında artışla 18.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 069 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TTKOM, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 61 artarak (% 0.87 ) 1, 229
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRVGD, SNPAM, BERA, EUYO, EUKYO, SILVR, LINK, DITAS, UMPAS, PAMEL