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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

23.12.2020 18:23



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894542


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Riyal 2,0289 2,0391 % -0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 12,32  
Altın Gr. 461 461 2,78  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,40  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,10  
B. Petrol 50,56 50,56 0,48  
Seans Raporu 18:05
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