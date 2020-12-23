***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.12.2020 18:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894554
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
18:057,6377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0216
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
18:059,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
18:05460,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,23
|Açılış
|: 460,20
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,10
|336.965.226
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.804.291
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.855.027
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.312.662
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.115.550
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|1.960.513
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|2.372.705
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|1.161.346
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.304.788
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.380.137
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.595.594.698
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.470.817.091
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.187.663.423
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|898.065.372
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.380.137
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.187.663.423
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|754.851.076
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.470.817.091
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|578.245.292
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6334
|7,6377
|% -0,28
|
|Euro
|9,3237
|9,3325
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3009
|10,3526
|% 0,99
|
|Frank
|8,5700
|8,6216
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|10,98
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|50,75
|50,75
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem