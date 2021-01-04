***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.01.2021 11:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896593
BIST
13:191.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:197,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:199,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0296
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:19456,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,54
|Açılış
|: 456,52
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:17
|NIBAS
|57,20
|19.672.262
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.533.470
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.591.244
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,45
|8.301.315
|% -6,11
|
|CLEBI
|172,90
|103.408.874
|% -5,27
|
|KRTEK
|8,13
|4.838.824
|% -4,91
|
|GUBRF
|83,00
|990.101.317
|% -3,54
|
|KOZAL
|106,30
|957.886.778
|% 9,93
|
|SISE
|7,42
|779.097.793
|% 1,50
|
|GARAN
|10,45
|740.645.543
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,76
|712.219.744
|% 8,20
|
|SKBNK
|1,54
|506.127.156
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.370.404
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.062.065
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.595.889
|% 1,95
|
|KARSN
|3,47
|431.119.840
|% 6,77
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3454
|7,3529
|% -1,04
|
|Euro
|9,0307
|9,0391
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,0330
|10,0833
|% -0,93
|
|Frank
|8,3284
|8,3786
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|24,75
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|11,97
|
|Çeyrek
|731
|748
|5,98
|