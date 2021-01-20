***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.01.2021 11:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903440
BIST
15:201.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:207,4443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:209,0219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0355
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:20442,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 442,26
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:20
|GEREL
|7,81
|548.579.359
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|38.638.544
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.240.623
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|63.959.391
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.572.096
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.884.512
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.341.565
|% -9,97
|
|TSKB
|1,95
|1.127.821.773
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,88
|736.576.103
|% 1,04
|
|SISE
|7,89
|674.284.176
|% -0,63
|
|KARSN
|4,22
|668.160.150
|% 2,43
|
|GARAN
|9,98
|657.535.152
|% -1,48
|
|TSKB
|1,95
|1.127.821.773
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,44
|537.991.156
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,88
|736.576.103
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,58
|260.032.461
|% -0,63
|
|KARSN
|4,22
|668.160.150
|% 2,43
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4421
|7,4443
|% -0,27
|
|Euro
|9,0181
|9,0219
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,1428
|10,1937
|% -0,04
|
|Frank
|8,3296
|8,3798
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9774
|1,9874
|% -0,33
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|8,34
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.993
|8,81
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|4,26
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:33SILVR
Yüzde -9.08 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 781, 362 adet işlem
-
15:32OYAYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 010, 712 adet işlem
-
15:31GSDDE
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 013, 363 adet işlem
-
15:29SILVR
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 551, 206 adet işlem
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, PGSUS