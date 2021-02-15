***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2021 16:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909655
BIST
17:591.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 23,96
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
17:596,9526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0831
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:598,4346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0914
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
17:59406,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,60
|Açılış
|: 406,47
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VAKFN
|12,32
|12.592.477
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.217.461
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.584.920
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KOZAL
|153,00
|4.619.406.673
|% 6,10
|
|SASA
|37,86
|1.704.430.185
|% 9,99
|
|THYAO
|12,35
|1.247.656.289
|% 2,92
|
|GUBRF
|73,80
|1.139.512.950
|% 6,72
|
|PETKM
|5,15
|1.096.531.148
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,55
|647.398.569
|% 1,19
|
|PETKM
|5,15
|1.096.531.148
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,47
|253.487.548
|% 2,08
|
|ALBRK
|2,32
|346.748.557
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,72
|371.630.894
|% 0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9484
|6,9526
|% -1,18
|
|Euro
|8,4262
|8,4346
|% -1,07
|
|Sterlin
|9,6373
|9,6856
|% -0,81
|
|Frank
|7,7760
|7,8229
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8482
|1,8575
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,31
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,73
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında