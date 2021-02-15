***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2021 16:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909656
BIST
18:001.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:006,9519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0838
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:008,4336
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0924
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4266
18:00406,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,94
|Açılış
|: 406,12
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,01
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BALAT
|9,90
|2.622.688
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.031.469
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.406.108
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.669.744
|% -9,99
|
|UZERB
|67,70
|683.705
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|KOZAL
|148,70
|4.911.790.566
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.449.377
|% 9,99
|
|THYAO
|12,38
|1.279.382.353
|% 3,17
|
|GUBRF
|73,00
|1.187.815.299
|% 5,57
|
|PETKM
|5,12
|1.146.345.895
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,54
|675.221.745
|% 0,79
|
|PETKM
|5,12
|1.146.345.895
|% 2,81
|
|SKBNK
|1,48
|281.785.912
|% 2,78
|
|ALBRK
|2,33
|353.385.420
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,73
|388.389.133
|% 1,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9482
|6,9519
|% -1,19
|
|Euro
|8,4287
|8,4336
|% -1,08
|
|Sterlin
|9,6306
|9,6789
|% -0,88
|
|Frank
|7,7723
|7,8191
|% -1,08
|
|Riyal
|1,8470
|1,8563
|% -1,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,45
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,77
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
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17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında