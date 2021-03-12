***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917841
BIST
12:451.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:457,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1373
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:459,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1016
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:45415,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,87
|Açılış
|: 415,29
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TRILC
|17,71
|9.927.323
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.730.726
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.810.632
|% 9,91
|
|FRIGO
|35,58
|5.510.418
|% 9,88
|
|BURCE
|26,80
|27.360.712
|% -7,39
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,35
|1.872.686
|% -5,79
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|SASA
|45,72
|716.557.067
|% 1,83
|
|GARAN
|9,02
|470.005.066
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,32
|412.802.665
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,51
|343.225.381
|% 0,40
|
|THYAO
|14,61
|330.545.780
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,32
|412.802.665
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,75
|205.833.254
|% 1,10
|
|GARAN
|9,02
|470.005.066
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,51
|343.225.381
|% 0,40
|
|VAKBN
|4,21
|166.245.714
|% 0,48
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6074
|7,6132
|% 1,84
|
|Euro
|9,0714
|9,0781
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,5340
|10,5869
|% 1,00
|
|Frank
|8,1150
|8,1639
|% 0,69
|
|Riyal
|2,0174
|2,0276
|% 1,51
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-23,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,02
|