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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

12.03.2021 12:13



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917841


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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.701 -23,10  
Altın Gr. 416 416 1,55  
Cumhuriyet 2.760 2.802 -17,00  
Tam 2.745 2.815 -8,84  
Yarım 1.327 1.362 -4,27  
Çeyrek 666 681 -2,14  
Gümüş.Ons 25,48 25,51 -0,64  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,04  
B. Petrol 69,65 69,65 0,02  
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