***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917842
BIST
12:451.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:457,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1373
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:459,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1016
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:45415,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,87
|Açılış
|: 415,29
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TRILC
|17,71
|9.927.890
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.730.726
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.811.813
|% 9,91
|
|FRIGO
|35,58
|5.510.951
|% 9,88
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,35
|1.872.686
|% -5,79
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|GSDDE
|6,36
|5.525.322
|% -4,93
|
|JANTS
|568,10
|216.661.164
|% 6,59
|
|RTALB
|24,02
|174.062.004
|% 1,78
|
|SOKM
|12,92
|147.183.666
|% 2,46
|
|ODAS
|3,78
|146.982.035
|% -1,05
|
|KONTR
|94,00
|90.115.768
|% -3,74
|
|ODAS
|3,78
|146.982.035
|% -1,05
|
|IHLGM
|1,19
|31.050.836
|% 0,85
|
|SOKM
|12,92
|147.183.666
|% 2,46
|
|RTALB
|24,02
|174.062.004
|% 1,78
|
|HLGYO
|3,54
|25.256.635
|% 0,28
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6074
|7,6132
|% 1,84
|
|Euro
|9,0714
|9,0781
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,5320
|10,5848
|% 0,98
|
|Frank
|8,1106
|8,1594
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0172
|2,0273
|% 1,49
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-23,34
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.744
|2.814
|-9,68
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-4,68
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,00
|