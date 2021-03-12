***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917843
BIST
12:441.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:447,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1350
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:449,0714
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0949
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:44415,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,74
|Açılış
|: 415,33
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TRILC
|17,71
|9.929.537
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.730.726
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.814.483
|% 9,91
|
|INVEO
|155,70
|1.448.944
|% 9,80
|
|BURCE
|26,78
|27.671.871
|% -7,46
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,20
|1.876.594
|% -6,03
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|SASA
|45,68
|724.852.383
|% 1,74
|
|GARAN
|9,01
|472.505.341
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,31
|413.023.245
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,50
|346.393.958
|% 0,27
|
|THYAO
|14,62
|332.305.660
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,31
|413.023.245
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,75
|208.092.720
|% 1,10
|
|GARAN
|9,01
|472.505.341
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,50
|346.393.958
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,19
|169.450.661
|% 0,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6039
|7,6109
|% 1,81
|
|Euro
|9,0634
|9,0714
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,5293
|10,5821
|% 0,95
|
|Frank
|8,1101
|8,1589
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0172
|2,0273
|% 1,49
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-22,14
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|-0,12
|