***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 12:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917844
BIST
12:261.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:267,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1165
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:269,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0766
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:26416,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,13
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:26
|TRILC
|17,71
|9.915.262
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.724.571
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.806.986
|% 9,91
|
|INVEO
|155,70
|1.448.944
|% 9,80
|
|BURCE
|26,66
|26.372.386
|% -7,88
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|58,85
|1.822.161
|% -6,59
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|SASA
|45,40
|691.617.278
|% 1,11
|
|GARAN
|8,99
|447.893.500
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,31
|400.893.153
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,49
|336.687.127
|% 0,13
|
|THYAO
|14,60
|319.984.716
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,31
|400.893.153
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,74
|195.907.207
|% 0,74
|
|GARAN
|8,99
|447.893.500
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,49
|336.687.127
|% 0,13
|
|ODAS
|3,78
|141.654.316
|% -1,05
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5866
|7,5924
|% 1,56
|
|Euro
|9,0443
|9,0531
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,5649
|10,6179
|% 1,29
|
|Frank
|8,1328
|8,1818
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0226
|2,0328
|% 1,77
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-21,24
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-18,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,97
|
|Yarım
|1.327
|1.361
|-4,34
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|-0,10
|
Seans Raporu
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