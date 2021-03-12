***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 12:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917845
BIST
12:261.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:267,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1165
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:269,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0766
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:26416,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,13
|Açılış
|: 416,71
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:24
|TRILC
|17,71
|9.910.746
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.724.388
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.806.781
|% 9,91
|
|FRIGO
|35,56
|4.536.732
|% 9,82
|
|BURCE
|26,68
|25.638.129
|% -7,81
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|GLRYH
|10,67
|10.450.513
|% -5,99
|
|ULUSE
|59,40
|1.788.152
|% -5,71
|
|GSDDE
|6,31
|4.584.273
|% -5,68
|
|SASA
|45,26
|685.127.605
|% 0,80
|
|GARAN
|8,99
|440.271.366
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|399.094.148
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,48
|334.543.431
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|317.796.547
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,30
|399.094.148
|% -0,86
|
|YKBNK
|2,74
|190.751.514
|% 0,74
|
|GARAN
|8,99
|440.271.366
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,48
|334.543.431
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|141.287.404
|% -1,05
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5871
|7,5917
|% 1,55
|
|Euro
|9,0489
|9,0554
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,5713
|10,6243
|% 1,36
|
|Frank
|8,1377
|8,1868
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0232
|2,0333
|% 1,79
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-21,24
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-18,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,97
|
|Yarım
|1.327
|1.361
|-4,34
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|-0,10
|
Seans Raporu
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