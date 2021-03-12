***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 12:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917848
BIST
13:001.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
13:007,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1370
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
13:009,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
13:00415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,52
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TRILC
|17,71
|9.931.803
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.743.244
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.822.443
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|BURCE
|27,00
|29.312.598
|% -6,70
|
|ULUSE
|58,80
|1.919.140
|% -6,67
|
|POLTK
|340,00
|3.933.458
|% -5,56
|
|SASA
|45,48
|751.442.341
|% 1,29
|
|GARAN
|8,99
|486.619.460
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,32
|413.625.000
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,50
|348.482.924
|% 0,27
|
|TCELL
|16,70
|339.629.412
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,32
|413.625.000
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|211.466.900
|% 0,74
|
|GARAN
|8,99
|486.619.460
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,50
|348.482.924
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,19
|177.024.060
|% 0,00
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6077
|7,6129
|% 1,83
|
|Euro
|9,0668
|9,0737
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,5509
|10,6038
|% 1,16
|
|Frank
|8,1355
|8,1845
|% 0,95
|
|Riyal
|2,0222
|2,0323
|% 1,74
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-21,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-23,00
|
|Tam
|2.740
|2.810
|-13,98
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-6,76
|
|Çeyrek
|664
|680
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|-0,01
|