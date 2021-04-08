***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2021 11:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924798
BIST
14:121.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:128,1597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:129,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0158
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:12458,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,38
|Açılış
|: 458,69
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,90
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SAMAT
|6,82
|41.726.028
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|189.504
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.973
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.424.862
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,10
|621.063.660
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,34
|495.593.262
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|458.026.409
|% 1,49
|
|FENER
|38,08
|389.580.158
|% -2,11
|
|PETKM
|6,05
|375.064.206
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|495.593.262
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,95
|172.089.393
|% -1,02
|
|BJKAS
|10,10
|621.063.660
|% 9,19
|
|TSKB
|1,41
|87.243.332
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|375.064.206
|% 0,83
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1567
|8,1597
|% 0,17
|
|Euro
|9,6981
|9,7064
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1752
|11,2312
|% 0,12
|
|Frank
|8,7538
|8,8066
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1693
|2,1801
|% 0,14
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,39
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|4,29
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|2,07
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:24CRFSA
Yüzde 4.46 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 968 adet işlem
-
14:23VESTL
Yüzde 4.28 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 916, 960 adet işlem
-
14:22YKGYO
Yüzde 5.16 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 662, 822 adet işlem
-
14:21XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 8, 869.00 milyon TL de
-
14:20TMPOL
Yüzde 4.70 oranında artışla 18.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 164 adet işlem