***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2021 11:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924806
BIST
14:181.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:188,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:189,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,6636
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5943
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:18458,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,32
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:18
|SAMAT
|6,82
|41.744.231
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|191.442
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.643.988
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.458.707
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,10
|628.341.295
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,34
|497.425.868
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|458.556.850
|% 1,49
|
|FENER
|38,06
|393.449.519
|% -2,16
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|497.425.868
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|172.250.274
|% -1,52
|
|TSKB
|1,42
|94.083.402
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,10
|628.341.295
|% 9,19
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1637
|8,1691
|% 0,28
|
|Euro
|9,7073
|9,7186
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,1780
|11,2341
|% 0,14
|
|Frank
|8,7537
|8,8064
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,14
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,25
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|4,29
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|2,07
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|-0,22
|