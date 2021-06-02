***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939548
BIST
14:301.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
14:308,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0846
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:3010,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0746
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:30525,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,68
|Açılış
|: 525,23
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,33
|62.664.143
|% 9,62
|
|YAYLA
|3,89
|65.754.249
|% 9,58
|
|MRGYO
|1,26
|13.938.201
|% -10,00
|
|METUR
|25,20
|29.910.677
|% -8,70
|
|DARDL
|19,34
|19.614.172
|% -7,82
|
|IZFAS
|6,79
|12.524.693
|% -7,37
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,67
|1.032.505.162
|% 1,33
|
|SASA
|35,06
|1.001.603.764
|% 3,42
|
|GARAN
|7,98
|644.457.887
|% -1,48
|
|PETKM
|6,36
|626.446.205
|% 2,09
|
|TUPRS
|101,10
|576.443.396
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,19
|402.760.931
|% -0,90
|
|PETKM
|6,36
|626.446.205
|% 2,09
|
|GARAN
|7,98
|644.457.887
|% -1,48
|
|THYAO
|13,67
|1.032.505.162
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,94
|140.499.042
|% 0,52
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6067
|8,6110
|% 1,08
|
|Euro
|10,4827
|10,4904
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1296
|12,1904
|% 0,93
|
|Frank
|9,5135
|9,5708
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2908
|2,3023
|% 1,15
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,31
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|35,75
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|17,29
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,04
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|0,88
|