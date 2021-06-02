***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939563
BIST
14:511.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
14:518,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:5110,4683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0596
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:51524,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,05
|Açılış
|: 524,61
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:51
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|64.978.302
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,87
|79.275.455
|% 9,01
|
|MRGYO
|1,26
|13.981.223
|% -10,00
|
|METUR
|25,20
|30.132.438
|% -8,70
|
|DARDL
|19,23
|20.540.732
|% -8,34
|
|IZFAS
|6,79
|12.766.685
|% -7,37
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,70
|1.083.924.352
|% 1,56
|
|SASA
|35,00
|1.029.361.127
|% 3,24
|
|GARAN
|8,05
|807.842.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,38
|639.000.496
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,40
|596.248.705
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,20
|458.170.073
|% -0,45
|
|GARAN
|8,05
|807.842.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,38
|639.000.496
|% 2,41
|
|THYAO
|13,70
|1.083.924.352
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|142.684.954
|% 1,04
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5837
|8,5859
|% 0,79
|
|Euro
|10,4605
|10,4683
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1147
|12,1755
|% 0,80
|
|Frank
|9,4972
|9,5544
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2851
|2,2966
|% 0,90
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-2,10
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|36,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|17,58
|
|Çeyrek
|838
|858
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 54 kaybederek (% -0.04 ) 1, 525
-
15:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, GARAN
-
15:05XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 9, 886.00 milyon TL de
-
15:03IZFAS
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 082 adet işlem
-
15:02HURGZ
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 600, 881 adet işlem