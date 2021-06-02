***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939564
BIST
15:041.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
15:048,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0743
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
15:0410,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0738
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
15:04525,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,70
|Açılış
|: 525,10
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.003.518
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|86.379.114
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.060.543
|% -10,00
|
|DARDL
|19,09
|20.917.793
|% -9,01
|
|METUR
|25,36
|30.425.878
|% -8,12
|
|IZFAS
|6,79
|12.947.524
|% -7,37
|
|OYAYO
|8,23
|10.938.689
|% -7,22
|
|THYAO
|13,73
|1.117.270.790
|% 1,78
|
|SASA
|35,00
|1.039.401.748
|% 3,24
|
|GARAN
|8,06
|875.252.229
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|644.385.642
|% 2,25
|
|TUPRS
|101,20
|603.329.519
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,21
|499.424.146
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|875.252.229
|% -0,49
|
|PETKM
|6,37
|644.385.642
|% 2,25
|
|THYAO
|13,73
|1.117.270.790
|% 1,78
|
|TSKB
|1,37
|107.682.621
|% 0,74
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5863
|8,5899
|% 0,83
|
|Euro
|10,4707
|10,4772
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0903
|12,1510
|% 0,60
|
|Frank
|9,4760
|9,5331
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2791
|2,2906
|% 0,64
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,24
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|37,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|33,93
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|16,41
|
|Çeyrek
|838
|857
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,06
|
Seans Raporu
15:03
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15:16BERA
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 856 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 10, 175.00 milyon TL de
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KRDMD, SISE
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15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 52 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
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15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, TRCAS, EPLAS, KENT, YAYLA