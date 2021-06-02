***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939551
BIST
17:171.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:178,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0957
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1710,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1067
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:17527,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,51
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.798.627
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.737
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.620.887
|% -10,00
|
|DARDL
|18,90
|28.309.924
|% -9,91
|
|METUR
|25,12
|37.272.870
|% -8,99
|
|IZFAS
|6,70
|15.884.306
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,12
|13.548.458
|% -8,46
|
|SASA
|35,34
|1.600.579.177
|% 4,25
|
|THYAO
|13,61
|1.353.148.591
|% 0,89
|
|GARAN
|8,06
|1.193.001.017
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|805.136.688
|% 3,05
|
|TUPRS
|101,50
|761.162.756
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|618.736.222
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|354.847.113
|% 3,37
|
|GARAN
|8,06
|1.193.001.017
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|805.136.688
|% 3,05
|
|TSKB
|1,37
|141.127.213
|% 0,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6125
|8,6147
|% 1,12
|
|Euro
|10,5108
|10,5154
|% 1,03
|
|Sterlin
|12,1607
|12,2217
|% 1,18
|
|Frank
|9,5340
|9,5915
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% 1,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|2,88
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.464
|3.551
|41,51
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|20,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:27NIBAS
Yüzde 7.10 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 436 adet işlem
-
17:26KNFRT
Yüzde 6.38 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 736 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, KRDMD
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 27 artarak (% 0.18 ) 1, 255
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, EPLAS, YAYLA, MZHLD