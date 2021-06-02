***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.06.2021 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939556
BIST
17:171.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:178,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0972
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1710,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1087
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:17527,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,51
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.794.545
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.737
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.610.349
|% -10,00
|
|DARDL
|18,93
|28.235.250
|% -9,77
|
|METUR
|25,18
|37.231.773
|% -8,77
|
|IZFAS
|6,70
|15.846.172
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,12
|13.290.466
|% -8,46
|
|SASA
|35,94
|1.572.677.122
|% 6,02
|
|THYAO
|13,65
|1.343.046.535
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.192.641.269
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|797.173.016
|% 3,05
|
|TUPRS
|101,60
|759.927.519
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|618.539.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|354.643.489
|% 3,85
|
|GARAN
|8,06
|1.192.641.269
|% -0,49
|
|PETKM
|6,42
|797.173.016
|% 3,05
|
|TSKB
|1,37
|141.089.817
|% 0,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6145
|8,6162
|% 1,14
|
|Euro
|10,5131
|10,5174
|% 1,04
|
|Sterlin
|12,1649
|12,2259
|% 1,22
|
|Frank
|9,5360
|9,5935
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% 1,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,81
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,40
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.471
|3.558
|48,83
|
|Yarım
|1.678
|1.721
|23,62
|
|Çeyrek
|841
|861
|11,81
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,09
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|0,31
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:33TRILC
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 38.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 853, 214 adet işlem
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17:32OZBAL
Yüzde 4.99 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 069, 210 adet işlem
-
17:31ZOREN
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 018, 711 adet işlem
-
17:30BEYAZ
Yüzde 6.69 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 966, 791 adet işlem
-
17:29FLAP
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 713 adet işlem