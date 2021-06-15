***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.06.2021 14:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942368
BIST
15:331.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:338,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0944
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:3310,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1027
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:33511,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,78
|Açılış
|: 511,98
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:33
|MRSHL
|277,20
|4.863.055
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.039.265
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.323.785
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.540.282
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.505.328
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|1.020.550.102
|% 2,75
|
|THYAO
|14,53
|884.876.900
|% -0,62
|
|KRDMD
|7,49
|633.672.471
|% -1,96
|
|GARAN
|8,37
|622.971.099
|% 0,12
|
|KOZAL
|124,90
|503.620.831
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.020.550.102
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|311.764.851
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,24
|117.657.348
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,82
|372.321.955
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,49
|633.672.471
|% -1,96
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5609
|8,5636
|% 1,11
|
|Euro
|10,3624
|10,3700
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,9766
|12,0366
|% 0,55
|
|Frank
|9,4559
|9,5129
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2719
|2,2833
|% 0,91
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,17
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.371
|3.458
|54,15
|
|Yarım
|1.629
|1.673
|26,19
|
|Çeyrek
|817
|836
|13,10
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|0,82
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:42ULAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 826 adet işlem
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15:39XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 9, 728.00 milyon TL de
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15:38ULAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 742 adet işlem
-
15:36SANFM
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 982 adet işlem
-
15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ARCLK