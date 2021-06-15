***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.06.2021 14:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942369
BIST
14:161.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,81
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:168,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1192
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:1610,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1407
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:16513,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,74
|Açılış
|: 514,04
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MRSHL
|277,20
|3.677.199
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.639.584
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,02
|5.684.276
|% 9,18
|
|TKURU
|127,80
|1.502.453
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.101.792
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|860.302.842
|% 3,67
|
|THYAO
|14,44
|754.785.478
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,42
|498.688.119
|% -2,88
|
|GARAN
|8,33
|479.760.289
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,79
|347.492.341
|% -4,29
|
|EKGYO
|2,26
|860.302.842
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|277.973.103
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,79
|347.492.341
|% -4,29
|
|IHLGM
|1,23
|85.777.430
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,42
|498.688.119
|% -2,88
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5861
|8,5884
|% 1,41
|
|Euro
|10,4018
|10,4080
|% 1,37
|
|Sterlin
|12,0342
|12,0945
|% 1,04
|
|Frank
|9,5002
|9,5574
|% 1,31
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% 1,26
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,40
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.452
|70,00
|
|Tam
|3.384
|3.471
|67,46
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|32,63
|
|Çeyrek
|820
|840
|16,32
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|73,52
|73,52
|0,66
|