***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.06.2021 14:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942372
BIST
14:481.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:488,5664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0972
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:4810,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1121
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:48514,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,10
|Açılış
|: 514,32
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MRSHL
|277,20
|4.125.709
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.908.086
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,03
|5.919.834
|% 9,33
|
|TKURU
|127,80
|1.518.684
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.148.826
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|888.444.455
|% 3,67
|
|THYAO
|14,48
|798.105.964
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,48
|599.597.422
|% -2,09
|
|GARAN
|8,36
|514.990.265
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,81
|360.172.649
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,26
|888.444.455
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,24
|302.023.696
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,81
|360.172.649
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,48
|599.597.422
|% -2,09
|
|IHLGM
|1,23
|86.026.924
|% 1,65
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5650
|8,5678
|% 1,16
|
|Euro
|10,3730
|10,3776
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,0118
|12,0720
|% 0,85
|
|Frank
|9,4933
|9,5505
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2801
|2,2916
|% 1,27
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,26
|
|Altın Gr.
|514
|514
|6,26
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.386
|3.473
|69,46
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|33,60
|
|Çeyrek
|821
|840
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,71
|