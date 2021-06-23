***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 11:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943712
BIST
14:221.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:228,6385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:2210,3299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:22494,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 494,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:20
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.835.892
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.398.219
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.727.095
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.607.114
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,83
|35.276.309
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,64
|643.182.466
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,12
|625.853.952
|% -1,40
|
|GARAN
|8,24
|574.085.094
|% -0,96
|
|HALKB
|5,30
|555.200.642
|% 0,57
|
|KOZAL
|122,40
|456.570.074
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,12
|625.853.952
|% -1,40
|
|HALKB
|5,30
|555.200.642
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,18
|202.353.518
|% -0,91
|
|GARAN
|8,24
|574.085.094
|% -0,96
|
|VAKBN
|3,64
|168.748.973
|% -0,27
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6386
|% -0,13
|
|Euro
|10,3208
|10,3278
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0117
|12,0720
|% -0,15
|
|Frank
|9,3599
|9,4163
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,25
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,20
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-14,40
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,97
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|