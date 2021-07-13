***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.07.2021 10:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950559
BIST
10:431.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:438,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:4310,2347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0180
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:43502,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 502,21
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:43
|YAPRK
|33,10
|5.767.801
|% 7,33
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|IZTAR
|18,87
|1.349.875
|% 5,54
|
|FADE
|14,16
|13.948.487
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.722.505
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|VBTYZ
|12,92
|75.056.894
|% -5,83
|
|GARAN
|8,58
|250.081.582
|% -0,69
|
|THYAO
|13,17
|150.037.266
|% -0,53
|
|PETKM
|5,33
|102.580.137
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,26
|94.293.405
|% -0,44
|
|SASA
|26,36
|91.840.523
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,26
|94.293.405
|% -0,44
|
|PEKGY
|1,07
|42.959.753
|% -5,31
|
|GARAN
|8,58
|250.081.582
|% -0,69
|
|TSKB
|1,22
|24.858.405
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|35.631.000
|% -0,55
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6211
|8,6255
|% -0,11
|
|Euro
|10,2297
|10,2347
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9265
|11,9863
|% -0,23
|
|Frank
|9,3805
|9,4370
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2916
|2,3031
|% -0,16
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,88
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,40
|