***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.07.2021 10:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950560
BIST
10:401.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:408,6252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:4010,2312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:40502,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 502,01
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YAPRK
|33,04
|5.646.459
|% 7,13
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|IZTAR
|18,86
|1.223.380
|% 5,48
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.855.612
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.651.945
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|MARTI
|1,91
|7.266.885
|% -5,91
|
|GARAN
|8,59
|244.266.896
|% -0,58
|
|THYAO
|13,18
|142.969.290
|% -0,45
|
|PETKM
|5,33
|102.150.072
|% 0,76
|
|SASA
|26,36
|88.619.673
|% -0,38
|
|KRDMD
|7,17
|86.513.067
|% -0,14
|
|PEKGY
|1,08
|40.305.619
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,26
|82.466.827
|% -0,44
|
|GARAN
|8,59
|244.266.896
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,80
|35.365.395
|% -0,55
|
|PETKM
|5,33
|102.150.072
|% 0,76
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6218
|8,6252
|% -0,12
|
|Euro
|10,2245
|10,2312
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9229
|11,9827
|% -0,26
|
|Frank
|9,3780
|9,4345
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2910
|2,3025
|% -0,19
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,48
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,40
|
Seans Raporu
10:40
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10:54
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