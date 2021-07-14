***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.07.2021 10:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951027
BIST
10:521.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,57
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.365
En Düşük
1.349
10:528,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:5210,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:52503,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,16
|Açılış
|: 502,89
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:52
|EDATA
|8,12
|49.123.283
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,25
|71.330.515
|% 8,61
|
|EDIP
|3,75
|26.574.116
|% 8,07
|
|IHYAY
|0,74
|6.435.146
|% 7,25
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|BANVT
|60,55
|728.161
|% -4,19
|
|GARAN
|8,53
|314.872.592
|% 0,95
|
|SASA
|28,72
|235.279.632
|% 1,34
|
|THYAO
|13,22
|166.665.861
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,24
|117.216.991
|% 2,12
|
|EREGL
|18,30
|102.186.081
|% 2,12
|
|PEKGY
|1,00
|50.785.166
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|93.431.864
|% 0,44
|
|GARAN
|8,53
|314.872.592
|% 0,95
|
|KRDMD
|7,24
|117.216.991
|% 2,12
|
|IHLAS
|0,57
|9.069.166
|% 3,64
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6318
|8,6353
|% 0,19
|
|Euro
|10,1748
|10,1785
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9083
|11,9680
|% 0,32
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% 0,13
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,31
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,02
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:02BLCYT
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.68 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 873 adet işlem
-
11:01IHYAY
Yüzde 8.70 oranında artışla 0.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 609, 059 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 104.00 milyon TL de
-
11:00KGYO
Yüzde 5.27 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 171, 539 adet işlem
-
10:59SNGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 720 adet işlem