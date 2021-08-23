***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.08.2021 15:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960007
BIST
16:591.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,90
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
16:598,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:599,9343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:59490,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,78
|Açılış
|: 490,79
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRYAT
|436,70
|207.999.467
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.106.311
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|60.508.072
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.201.094
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,83
|13.357.122
|% -6,36
|
|KRONT
|35,78
|41.118.675
|% -4,89
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.218.323.833
|% 1,92
|
|SISE
|8,97
|732.626.194
|% 3,10
|
|THYAO
|12,47
|702.673.545
|% 1,71
|
|SASA
|28,00
|633.090.148
|% 0,36
|
|BRLSM
|11,01
|576.106.311
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.218.323.833
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|236.043.079
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|732.626.194
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.315.038
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,71
|432.790.633
|% 2,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4608
|8,4632
|% -0,25
|
|Euro
|9,9306
|9,9343
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5546
|11,6125
|% 0,27
|
|Frank
|9,2148
|9,2703
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2496
|2,2608
|% -0,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|19,20
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,94
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|27,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|3,02
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13IHGZT
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 710, 431 adet işlem
-
17:11MARKA
Yüzde 7.42 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 270 adet işlem
-
17:10CMBTN
Yüzde 5.03 oranında artışla 221.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 650 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 98 artarak (% 1.09 ) 1, 291
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, MTRKS, AGYO, ATATP, DARDL, VESBE, GESAN, AYCES, MAALT, BRLSM