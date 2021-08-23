***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.08.2021 15:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960011
BIST
17:001.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
17:008,4645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:009,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:00490,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,72
|Açılış
|: 490,79
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BRYAT
|436,70
|207.999.030
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.095.312
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|60.401.879
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.189.568
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.709.697
|% -9,95
|
|DAGI
|3,84
|13.175.788
|% -6,11
|
|KRONT
|35,80
|41.020.442
|% -4,84
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|GARAN
|9,52
|1.203.868.886
|% 1,60
|
|SISE
|8,96
|721.414.736
|% 2,99
|
|THYAO
|12,48
|696.050.077
|% 1,79
|
|SASA
|27,98
|620.472.274
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.095.312
|% 9,99
|
|GARAN
|9,52
|1.203.868.886
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,57
|226.571.161
|% 1,18
|
|SISE
|8,96
|721.414.736
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,88
|151.915.571
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,70
|429.558.063
|% 1,97
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4608
|8,4632
|% -0,25
|
|Euro
|9,9306
|9,9343
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5546
|11,6125
|% 0,27
|
|Frank
|9,2101
|9,2656
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2504
|2,2617
|% -0,23
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|19,22
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,94
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|27,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|3,07
|
Seans Raporu
16:58
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