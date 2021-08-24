***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2021 10:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960138
BIST
12:451.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:458,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:459,9037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:45489,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 489,01
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:43
|GESAN
|24,86
|15.194.979
|% 10,00
|
|IZFAS
|7,83
|26.525.095
|% 9,97
|
|BRLSM
|11,80
|436.909.633
|% 7,18
|
|UFUK
|25,90
|293.810
|% 5,63
|
|SUMAS
|91,95
|69.238
|% 5,03
|
|PENTA
|77,80
|2.442.906
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|EDATA
|17,67
|43.475.305
|% -3,92
|
|MANAS
|17,29
|4.691.262
|% -3,57
|
|MTRKS
|36,74
|87.261.193
|% -3,32
|
|BRLSM
|11,80
|436.909.633
|% 7,18
|
|BASGZ
|24,68
|290.089.808
|% 0,00
|
|GENIL
|15,74
|230.442.638
|% 4,65
|
|MTRKS
|36,74
|87.261.193
|% -3,32
|
|TRILC
|15,55
|59.663.491
|% 0,39
|
|BRLSM
|11,80
|436.909.633
|% 7,18
|
|PEKGY
|0,96
|14.012.866
|% 2,13
|
|GENIL
|15,74
|230.442.638
|% 4,65
|
|TURSG
|4,97
|59.631.543
|% 0,81
|
|BASGZ
|24,68
|290.089.808
|% 0,00
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4285
|8,4323
|% 0,15
|
|Euro
|9,8936
|9,8996
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,5336
|11,5914
|% 0,03
|
|Frank
|9,2165
|9,2720
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2429
|2,2541
|% 0,12
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-9,50
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-4,60
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,01
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,75
|