***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2021 10:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960148
BIST
12:461.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:468,4291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:469,8983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:46489,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 489,01
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:46
|GESAN
|24,86
|15.195.327
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.320.356
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,80
|27.185.370
|% 9,55
|
|AYCES
|61,95
|3.316.520
|% 8,21
|
|BRLSM
|11,70
|440.080.243
|% 6,27
|
|PENTA
|77,80
|2.442.984
|% -9,95
|
|DAGI
|3,49
|16.461.302
|% -7,43
|
|SELGD
|7,32
|12.949.785
|% -5,18
|
|SANFM
|21,06
|2.967.109
|% -4,96
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|THYAO
|12,70
|573.673.071
|% 1,68
|
|GARAN
|9,53
|449.015.818
|% -0,21
|
|BRLSM
|11,70
|440.080.243
|% 6,27
|
|KRDMD
|7,76
|426.851.443
|% 1,17
|
|BASGZ
|24,66
|290.152.320
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,87
|142.468.813
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|90.303.694
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,76
|426.851.443
|% 1,17
|
|GARAN
|9,53
|449.015.818
|% -0,21
|
|THYAO
|12,70
|573.673.071
|% 1,68
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4267
|8,4291
|% 0,11
|
|Euro
|9,8916
|9,8983
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5339
|11,5917
|% 0,03
|
|Frank
|9,2139
|9,2694
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2429
|2,2541
|% 0,12
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|-10,07
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|-4,87
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|0,74
|