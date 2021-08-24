***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2021 10:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960160
BIST
12:471.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:478,4313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:479,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:47488,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 488,82
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:45
|GESAN
|24,86
|15.194.507
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.319.608
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,83
|26.437.007
|% 9,97
|
|AYCES
|62,00
|3.248.294
|% 8,30
|
|BRLSM
|11,78
|431.593.989
|% 6,99
|
|PENTA
|77,80
|2.442.906
|% -9,95
|
|DAGI
|3,49
|15.383.076
|% -7,43
|
|SELGD
|7,28
|12.844.669
|% -5,70
|
|SANFM
|21,06
|2.875.064
|% -4,96
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|THYAO
|12,70
|568.867.536
|% 1,68
|
|BRLSM
|11,78
|431.593.989
|% 6,99
|
|KRDMD
|7,77
|422.497.846
|% 1,30
|
|BASGZ
|24,68
|289.836.453
|% 0,00
|
|GENIL
|15,73
|230.005.172
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,87
|142.362.956
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,77
|422.497.846
|% 1,30
|
|ODAS
|1,44
|78.102.443
|% -0,69
|
|THYAO
|12,70
|568.867.536
|% 1,68
|
|BRLSM
|11,78
|431.593.989
|% 6,99
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4266
|8,4298
|% 0,12
|
|Euro
|9,8885
|9,9037
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,5396
|11,5975
|% 0,08
|
|Frank
|9,2185
|9,2740
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2442
|2,2555
|% 0,18
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,27
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|-11,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-8,92
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-4,32
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,75
|