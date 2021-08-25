***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.08.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960389
BIST
14:291.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,62
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:298,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:299,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0300
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:29483,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,41
|Açılış
|: 483,35
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GESAN
|27,34
|463.526.739
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.946.518
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.817.248
|% 9,67
|
|ARZUM
|19,00
|112.501.186
|% 9,57
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|CASA
|102,00
|138.783
|% -5,20
|
|THYAO
|12,88
|707.830.578
|% 0,55
|
|BRLSM
|13,14
|666.817.247
|% 8,51
|
|BIMAS
|73,00
|510.944.436
|% -0,54
|
|GESAN
|27,34
|463.526.739
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.946.518
|% 9,91
|
|MRGYO
|1,22
|285.946.518
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|163.580.156
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,85
|98.788.804
|% -1,07
|
|BRLSM
|13,14
|666.817.247
|% 8,51
|
|TSKB
|1,34
|58.969.256
|% 0,75
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3940
|8,3958
|% -0,02
|
|Euro
|9,8555
|9,8612
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,4818
|11,5394
|% -0,09
|
|Frank
|9,1434
|9,1985
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% 0,00
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-9,65
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|-35,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-33,12
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-16,02
|
|Çeyrek
|775
|793
|-8,01
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,61
|70,61
|0,20
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:36HUBVC
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 213 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 74 kaybederek (% -0.36 ) 1, 579
-
14:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
14:35XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 8, 295.00 milyon TL de
-
14:33EMNIS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 491 adet işlem