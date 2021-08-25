***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.08.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960390
BIST
14:271.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:278,3959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:279,8603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:27483,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,31
|Açılış
|: 483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GESAN
|27,34
|463.526.739
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.946.518
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.817.248
|% 9,67
|
|ARZUM
|19,00
|112.501.186
|% 9,57
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.378.637
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|BASCM
|9,54
|55.736
|% -5,26
|
|GARAN
|9,58
|1.071.190.476
|% 0,31
|
|THYAO
|12,88
|707.830.578
|% 0,55
|
|BRLSM
|13,14
|666.817.247
|% 8,51
|
|BIMAS
|73,00
|510.944.436
|% -0,54
|
|GESAN
|27,34
|463.526.739
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.946.518
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|163.580.156
|% 2,80
|
|GARAN
|9,58
|1.071.190.476
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,56
|248.277.571
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,73
|446.022.747
|% 0,52
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3902
|8,3959
|% -0,01
|
|Euro
|9,8528
|9,8603
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,4823
|11,5399
|% -0,09
|
|Frank
|9,1444
|9,1995
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% 0,00
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-11,90
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|-32,00
|
|Tam
|3.193
|3.274
|-36,42
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|-17,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|0,22
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:36HUBVC
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 213 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 74 kaybederek (% -0.36 ) 1, 579
-
14:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
14:35XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 8, 295.00 milyon TL de
-
14:33EMNIS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 491 adet işlem