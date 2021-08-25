***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.08.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960391
BIST
14:291.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,62
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:298,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:299,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0300
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:29483,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,41
|Açılış
|: 483,35
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:28
|GESAN
|27,34
|463.535.105
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.948.076
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.869.239
|% 9,67
|
|ARZUM
|18,99
|113.616.406
|% 9,52
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.380.896
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|EUYO
|3,68
|1.314.474
|% -5,40
|
|GARAN
|9,58
|1.071.395.009
|% 0,31
|
|THYAO
|12,88
|710.295.105
|% 0,55
|
|BRLSM
|13,12
|668.788.641
|% 8,34
|
|BIMAS
|73,00
|511.112.350
|% -0,54
|
|GESAN
|27,34
|463.535.105
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.948.076
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|163.602.308
|% 2,80
|
|GARAN
|9,58
|1.071.395.009
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,56
|248.278.221
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,72
|446.238.470
|% 0,39
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3932
|8,3963
|% -0,01
|
|Euro
|9,8551
|9,8621
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4828
|11,5403
|% -0,09
|
|Frank
|9,1440
|9,1991
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2320
|2,2432
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,37
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|-35,97
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-17,40
|
|Çeyrek
|774
|792
|-8,70
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,61
|70,61
|0,20
|