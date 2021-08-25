***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.08.2021 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960393
BIST
14:581.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:588,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:589,8858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:58484,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,86
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:58
|GESAN
|27,34
|465.455.740
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|44.645.052
|% 9,67
|
|BRLSM
|13,28
|703.447.740
|% 9,66
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.501.210
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|ENKAI
|9,93
|9.747.506
|% -5,43
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|GARAN
|9,57
|1.091.245.805
|% 0,21
|
|THYAO
|12,92
|889.020.123
|% 0,86
|
|BRLSM
|13,28
|703.447.740
|% 9,66
|
|BIMAS
|73,10
|515.826.877
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,71
|477.912.046
|% 0,26
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|GARAN
|9,57
|1.091.245.805
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,55
|250.440.221
|% -1,16
|
|THYAO
|12,92
|889.020.123
|% 0,86
|
|KRDMD
|7,71
|477.912.046
|% 0,26
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4158
|8,4184
|% 0,25
|
|Euro
|9,8807
|9,8858
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4938
|11,5514
|% 0,01
|
|Frank
|9,1523
|9,2074
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2345
|2,2457
|% 0,12
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,33
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-37,00
|
|Tam
|3.193
|3.274
|-36,42
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|-17,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|0,13
|