***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.09.2021 09:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963082
BIST
12:311.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:318,4267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:319,9837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:31487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YEOTK
|35,42
|53.614.735
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.416.781
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|84.165.136
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.060.396
|% 9,96
|
|SANFM
|25,02
|24.051.685
|% 9,54
|
|OYLUM
|5,30
|10.763.587
|% -4,33
|
|TGSAS
|18,60
|8.473.195
|% -4,32
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|12.953.340
|% -3,35
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,62
|795.482.472
|% 0,63
|
|THYAO
|12,59
|291.304.136
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,26
|236.318.262
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,56
|228.459.963
|% 0,00
|
|FROTO
|173,20
|180.117.173
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,56
|228.459.963
|% 0,00
|
|GARAN
|9,62
|795.482.472
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,87
|80.733.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|236.318.262
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,74
|163.566.222
|% 0,00
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4221
|8,4260
|% -0,14
|
|Euro
|9,9805
|9,9843
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6367
|11,6950
|% -0,05
|
|Frank
|9,1575
|9,2127
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,27
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,84
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,10
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,53
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|1,13
|