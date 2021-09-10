***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.09.2021 09:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963083
BIST
12:331.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:338,4259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:339,9832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:33486,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 486,98
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YEOTK
|35,42
|53.650.545
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.441.223
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.235.401
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.063.566
|% 9,96
|
|DITAS
|16,63
|12.045.927
|% 8,48
|
|OYLUM
|5,33
|10.805.548
|% -3,79
|
|TGSAS
|18,76
|8.585.709
|% -3,50
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|13.094.417
|% -3,35
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,61
|802.259.978
|% 0,52
|
|THYAO
|12,57
|298.649.732
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,54
|246.471.768
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,27
|241.959.470
|% -0,82
|
|FROTO
|173,20
|181.330.535
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,54
|246.471.768
|% -0,78
|
|GARAN
|9,61
|802.259.978
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,87
|80.805.565
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|241.959.470
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|163.574.744
|% -0,17
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4221
|8,4260
|% -0,14
|
|Euro
|9,9805
|9,9843
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6428
|11,7012
|% 0,00
|
|Frank
|9,1600
|9,2152
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,23
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,83
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,28
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,28
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-1,10
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|1,15
|