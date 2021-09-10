***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.09.2021 09:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963084
BIST
12:311.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:318,4267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:319,9837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:31487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:31
|YEOTK
|35,42
|53.669.317
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.441.779
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.247.647
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.063.758
|% 9,96
|
|DITAS
|16,63
|12.161.239
|% 8,48
|
|AKSUE
|11,11
|1.308.973
|% -4,14
|
|OYLUM
|5,33
|10.805.548
|% -3,79
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|13.111.384
|% -3,35
|
|TGSAS
|18,79
|8.598.604
|% -3,34
|
|GARAN
|9,62
|807.294.605
|% 0,63
|
|THYAO
|12,58
|299.041.692
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|246.593.509
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|242.357.235
|% -0,82
|
|FROTO
|173,10
|182.288.968
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,55
|246.593.509
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|807.294.605
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,86
|80.980.431
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|242.357.235
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|164.064.654
|% -0,17
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4232
|8,4267
|% -0,13
|
|Euro
|9,9787
|9,9837
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6390
|11,6973
|% -0,03
|
|Frank
|9,1577
|9,2128
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,25
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,70
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,67
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,80
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|1,02
|