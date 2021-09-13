***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.09.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963370
BIST
16:231.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
16:238,4422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4307
16:239,9772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
16:23486,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 486,24
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler16:21
|CRFSA
|42,46
|8.170.700
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.165.501
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|361.056.404
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.707.560
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.670.633
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.096.045
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.371.912
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,78
|38.460.545
|% -6,40
|
|SUMAS
|90,25
|152.723
|% -5,99
|
|SELGD
|6,79
|8.704.739
|% -5,69
|
|GARAN
|9,43
|1.028.631.066
|% -0,63
|
|SISE
|8,60
|534.266.738
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,88
|498.016.156
|% 7,30
|
|YKBNK
|2,49
|486.122.197
|% 0,40
|
|KOZAL
|102,70
|468.547.197
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,49
|486.122.197
|% 0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.028.631.066
|% -0,63
|
|SISE
|8,60
|534.266.738
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,84
|104.023.670
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,64
|311.277.113
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4404
|8,4422
|% -0,16
|
|Euro
|9,9614
|9,9672
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,6530
|11,7115
|% -0,12
|
|Frank
|9,1218
|9,1768
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2457
|2,2569
|% -0,09
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,09
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-4,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-5,17
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-2,51
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,60
|73,60
|0,68
|